ВСУ ликвидировали восемь воздушных целей оккупантов, в том числе беспилотник стоимостью 7 млн долларов — Командование Воздушных Сил 3 мая, 02:34 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский БПЛА Орлан-10 (фото от 14 апреля) (Фото:Командование морской пехоты / Facebook)

За минувшие сутки, 2 мая, украинские защитники ликвидировали восемь воздушных целей оккупантов.

Война России против Украины — главные события 2 мая

Об этом сообщило Командование Воздушных Сил ВСУ.



В ВСУ подчеркнули, что сейчас враг продолжает наносить ракетные удары и использовать беспилотники.



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Впрочем, украинские защитники их успешно ликвидируют. За прошедшие сутки ВСУ уничтожили восемь беспилотников оккупантов: семь «Орлан-10» и один « Форпост». Кстати, стоимость одного беспилотника « Форпост» оценивается в 7 млн долларов.

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