ВСУ нанесли удар по российским САУ под Изюмом — видео
В результате удара были уничтожены четыре гаубицы оккупантов (Фото:Скриншот видео donikroman/Twitter)
Украинские военные нанесли удар по позициям российских артиллеристов под Изюмом Харьковской области.
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Об этом сообщил у себя в Twitter волонтер Роман Доник, опубликовав видео уничтожения одного из батарей.
«Российские САУ под Изюмом вышли обстреливать наши позиции. Что-то пошло не так. Работает ОУВ Слобода», — написал он в комментарии к обнародованным кадрам.
В результате артудара были уничтожены три гаубицы 2С3 Акация и одна 2А65 Мста-Б (обе по 152-мм). Еще несколько артиллерийских батарей ВС РФ были подавлены.
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