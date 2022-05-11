ВСУ нанесли удар по российским САУ под Изюмом — видео 11 мая, 10:37 Цей матеріал також доступний українською В результате удара были уничтожены четыре гаубицы оккупантов (Фото:Скриншот видео donikroman/Twitter)

Украинские военные нанесли удар по позициям российских артиллеристов под Изюмом Харьковской области.

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Об этом сообщил у себя в Twitter волонтер Роман Доник, опубликовав видео уничтожения одного из батарей.

«Российские САУ под Изюмом вышли обстреливать наши позиции. Что-то пошло не так. Работает ОУВ Слобода», — написал он в комментарии к обнародованным кадрам.

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В результате артудара были уничтожены три гаубицы 2С3 Акация и одна 2А65 Мста-Б (обе по 152-мм). Еще несколько артиллерийских батарей ВС РФ были подавлены.

3. ПОДАВЛЕНО:

4 самохідні батареї;

5 артилерійські батареї;

1 реактивну батарею.

ЗНИЩЕНО:

3 САУ 2С3;

1 гармату 2а65. — Роман Донік (@donikroman) May 11, 2022

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