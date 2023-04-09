Точный выстрел М777. Силы обороны уничтожили редкую радиолокационную станцию врага Репешок — видео

9 апреля, 18:36
Поделиться:
Артиллеристы из 45-й бригады точным выстрелом из М777 уничтожили вражескую РЛС Репешок (Фото:ОК Север / Facebook)

Артиллеристы из 45-й бригады точным выстрелом из М777 уничтожили вражескую РЛС Репешок (Фото:ОК Север / Facebook)

Украинские защитники уничтожили редкую российскую радиолокационную станцию (РЛС) обнаружение беспилотников Репяшек — у оккупантов было таких всего 11 штук.

Об этом сообщает оперативное командование Север.

Российский Репешок обнаружили разведчики из 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Они передали координаты вражеской РЛС соседям из 45-й отдельной артиллерийской бригады.

Видео дня

Точным выстрелом из гаубицы М777 украинские артиллеристы уничтожили враждебную цель.

https://www.facebook.com/watch/?v=753404169501802

РЛС Репешок – современная российская радиолокационная станция обнаружения беспилотников. На вооружении у оккупантов — с 2022 года. По данным на январь-2023, россияне произвели только 11 таких станций, отмечают в ОК Север.

Редактор: София Лазарова

Теги:   Север Война России против Украины M777

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X