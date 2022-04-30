ВСУ уничтожили на Востоке батарею российских гаубиц Мста-Б — фото 30 апреля, 11:56 Цей матеріал також доступний українською В результате артудара ВСУ на позициях РФ началась детонация снарядов (Фото:ВСУ)

Украинские военные разбили целую артиллерийскую батарею российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 30 апреля

Об этом в субботу, 30 апреля, сообщила оперативно-тактическая группировка Восток.

«Расчеты рашистских гаубиц Мста-Б полагали, что могут безнаказанно обстреливать позиции украинских воинов. Однако наши разведчики вовремя обнаружили месторасположение оккупантов, после чего украинская артиллерия нанесла огненное поражение. В ходе дальнейшей корректировки „камни“ с неба попали по боекомплекту, и началась детонация, которая поэтапно уничтожила минимум две гаубицы и грузовик Урал», — говорится в сообщении.

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