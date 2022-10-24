ВСУ уничтожили радиолокационную станцию врага на юге
ВСУ (Фото:.facebook.com/okPivden)
За сутки, 23 октября, подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Была уничтожена радиолокационная станция Зоопарк-1.
Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.
ВСУ уничтожили также семь оккупантов.
Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Наши воины мощно бьют по врагу, чтобы создать условия дальнейших наступательных действий.