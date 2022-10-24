ВСУ уничтожили радиолокационную станцию врага на юге

24 октября, 03:05
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ВСУ (Фото:.facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:.facebook.com/okPivden)

За сутки, 23 октября, подразделения ракетно-артиллерийских войск Сил обороны выполнили 130 огневых задач в день. Была уничтожена радиолокационная станция Зоопарк-1.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

ВСУ уничтожили также семь оккупантов.

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Украинские военные продолжают контролировать ситуацию в Южнобужском направлении. Наши воины мощно бьют по врагу, чтобы создать условия дальнейших наступательных действий.

Видео дня

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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