«Продолжение следует». Украинские защитники уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов за сутки — Одесская ОВА

13 июля, 23:21
РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

РСЗО HIMARS (Фото:Генштаб ВСУ via Faceook)

Украинские защитники за среду, 13 июля, уничтожили пять складов боеприпасов оккупантов, сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук в Telegram.

Он уточнил, что склады БК были ликвидированы в следующих городах:

  • Луганске;
  • Чернобаевке Херсонской области;
  • Макеевке Донецкой области;
  • в районе Чаплинки Херсонской области;
  • Горловке Донецкой области.
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«Продолжение следует», — добавил Братчук.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников сообщил, что американские партнеры Украины довольны тем, насколько качественно украинские артиллеристы используют системы HIMARS и наносят высокоточные удары для поражения «болезненных» мест российских войск.

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11 июля президент Владимир Зеленский сообщил, что поставил задачу деоккупировать всю территорию Украины.

До этого министр по вопросам временно оккупированных территорий Ирина Верещук и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк призвали жителей временно захваченных Херсонской и Запорожской областей эвакуироваться. Тех, у кого нет такой возможности, призывали готовить укрытия, запасаться водой и едой.

Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Одесская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Склад

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