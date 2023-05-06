ВСУ за сутки уничтожили пять вражеских БПЛА и поразили три склады боеприпасов армии РФ — Генштаб 6 мая, 07:24 Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ)

Украинские военные за минувшие сутки нанесли десять ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники российской армии и уничтожили три склады боеприпасов.

Об этом говорится в сведении Генерального штаба ВСУ.



Также сбиты пять вражеских БПЛА типа Shahed-136/131, два БПлА типа Zala, по одному — Орлан-10 и Куб, а также один беспилотник типа Ланцет.



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Подразделения ракетных войск и артиллерии в течение суток поразили пять районов сосредоточения вооружения и военной техники россиян, три состава боеприпасов и горюче-смазочных материалов, одно средство противовоздушной обороны и еще пять важных целей противника.

За прошедшие сутки российская оккупационная армия нанесла восемь ракетных, 49 авиационных ударов и совершила 82 обстрела из реактивных систем залпового огня.



Ситуация на направлениях фронта

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на ведении наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях — отражено около 50 атак оккупантов. В эпицентре боевых действий остаются Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная обстановка существенно не изменилась.

На Северском и Слобожанском направлениях враг нанес авиаудары по Ивановке, Леоновке, Бучкам Черниговской области и Зноб-Трубчевской в Сумской области. Совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Старая Гута, Барановка, Толстодубово, Бачевск, Ходыно и других.

На Купянском направлении артиллерийским и минометным обстрелам противника подверглись Бологовка, Красное Первое, Фиголовка, Новомлинск, Двуречная, Лиман Первый, Песчаное и Стельмаховка Харьковской области.

На Лиманском направлении противник наступательных действий не проводил. Артиллерийским обстрелам противника подверглись Макеевка Луганской области и Невское, Ямполевка, Белогоровка, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Продолжаются бои в городе Бахмут. Безуспешно оккупанты атаковали в направлении Григорьевки, Ивановского и Нью-Йорка.

На Авдеевском направлении противник вел наступательные действия в районе Авдеевки, успеха не имел. Обстрелял Орловку, Ласточкино, Авдеевку, Тоненькое, Карловку, Нетайлово и Первомайское Донецкой области.

На Марьинском направлении за прошедшие сутки украинские военные отбили атаки в районе Марьинки. Вражеским обстрелам подверглись также Курахово, Георгиевка, Победа, Елизаветовка, Катериновка и Новомихайловка Донецкой области.

На Шахтерском направлении за прошедшие сутки враг наступательных действий не проводил. Обстрелял Шахтерское, Пречистовку и Угледар в Донецкой области.

В Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Обстрелял более 40 населённых пунктов.

Как отмечают в Генштабе, украинских граждан, отказавшихся от получения российского паспорта, оккупанты в городе Старобельск принудительно выселяют из собственных домов. Обычно в квартиру приходят не более двух раз, а в третий раз людей и их вещи насильно выбрасывают на улицу.



Россиян не останавливает даже тот факт, что в доме могут проживать несовершеннолетние дети. После выселения такие граждане попадают в фильтрационные пункты, а их жилье отдают военнослужащим российской оккупационной армии под заселение, добавили в Генштабе.