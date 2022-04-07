В Харьковской области уничтожили один из пунктов обеспечения ВС РФ — ГПСУ

7 апреля, 13:11
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Пункт обеспечения обнаружил беспилотник пограничников (Фото:ГПСУ)

Пункт обеспечения обнаружил беспилотник пограничников (Фото:ГПСУ)

Украинские военные уничтожили в Харьковской области один из пунктов обеспечения российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 7 апреля

Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Госпогранслужбе.

«В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники — операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова. Координаты сразу получили собратья из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии», — рассказали в ГПСУ.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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