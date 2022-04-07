В Харьковской области уничтожили один из пунктов обеспечения ВС РФ — ГПСУ 7 апреля, 13:11 Цей матеріал також доступний українською Пункт обеспечения обнаружил беспилотник пограничников (Фото:ГПСУ)

Украинские военные уничтожили в Харьковской области один из пунктов обеспечения российских оккупантов.

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Об этом в четверг, 7 апреля, сообщили в Госпогранслужбе.

«В результате совместных действий украинские защитники уничтожили один из пунктов обеспечения российско-оккупационных войск. Его обнаружили пограничники — операторы беспилотных летательных комплексов в направлении Харькова. Координаты сразу получили собратья из Вооруженных сил, которые точно отработали огнем артиллерии», — рассказали в ГПСУ.

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