ВСУ уничтожили пункт управления оккупантов и три склада с боеприпасами на Юге
Украинские военные продолжают уничтожать технику оккупантов (Фото:Генштаб ВСУ)
ВСУ разгромили пункт управления оккупантов на границе Николаевской и Херсонской области и три склада с боеприпасами. Об этом сообщает пресс-центр Оперативного командования Юг.
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«Нашими ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 40 огневых задач. Вдоль админграницы Николаевской и Херсонской областей уничтожен пункт управления вражеским войском, 3️ склады с боеприпасами, 1️ - с горюче-смазочными материалами и несколько пунктов сосредоточения живой силы и техники», — говорится в сообщении пресс-центра в Facebook.
Также отмечается, что в Николаевской и Одесской областях были уничтожены два беспилотника оккупантов. По данным военнослужащих, остатки дронов упали в море.
По данным Генштаба, с начала полномасштабного вторжения в Украину Россия потеряла около 24 200 своих солдат.
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