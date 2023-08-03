На Лиманском направлении ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов — видео 3 августа, 11:31 ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)

Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в Telegram в среду, 3 августа.

Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.

Информацию об объекте передали побратимам из ДШВ, те в свою очередь отработали по нему артой.

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На видео видно, как после ударов по оккупантам в небо поднимается черный дым.

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.