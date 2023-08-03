На Лиманском направлении ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов — видео

3 августа, 11:31
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ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)

ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)

Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в Telegram в среду, 3 августа.

Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.

Информацию об объекте передали побратимам из ДШВ, те в свою очередь отработали по нему артой.

Видео дня

На видео видно, как после ударов по оккупантам в небо поднимается черный дым.

https://twitter.com/tweetsnv/status/1687012448664973312?s=46

В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Госпогранслужба Украины Война России против Украины

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