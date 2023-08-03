На Лиманском направлении ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов — видео
ВСУ уничтожили пункт аэроразведки оккупантов (Фото:t.me/DPSUkr)
Украинские защитники уничтожили пункт аэроразведки оккупационных войск на Лиманском направлении.
Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы Украины в Telegram в среду, 3 августа.
Место запуска вражеских дронов обнаружили пограничники.
Информацию об объекте передали побратимам из ДШВ, те в свою очередь отработали по нему артой.
На видео видно, как после ударов по оккупантам в небо поднимается черный дым.
В Украине за минувшие сутки ликвидировали 620 российских оккупантов. В целом потери РФ с начала полномасштабного вторжения приближаются к 248 тысячам военных.