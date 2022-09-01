ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов в районе Дарьевки 1 сентября, 11:51 Переправы оккупантов находятся под плотным огневым контролем ВСУ (Фото:google.com)

В Херсонской области российские войска продолжают безуспешные попытки навести на Ингульце понтонные переправы из-за повреждения ВСУ мостов через реку.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

В частности, украинские военные нанесли удар по понтонной переправе оккупантов, которую они пытались навести в районе Дарьевки.

Видео дня

«Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена», — рассказал Назаров.

Силы обороны продолжают удерживать Каховский и Дарьевский мосты под плотным огневым контролем, что также исключает их использование противником для подтягивания техники и боеприпасов.

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны ВС РФ на южном направлении.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.