ВСУ уничтожили понтонную переправу оккупантов в районе Дарьевки

1 сентября, 11:51
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Переправы оккупантов находятся под плотным огневым контролем ВСУ (Фото:google.com)

Переправы оккупантов находятся под плотным огневым контролем ВСУ (Фото:google.com)

В Херсонской области российские войска продолжают безуспешные попытки навести на Ингульце понтонные переправы из-за повреждения ВСУ мостов через реку.

Об этом в четверг, 1 сентября, сообщил спикер Оперативного командования Юг Владислав Назаров.

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В частности, украинские военные нанесли удар по понтонной переправе оккупантов, которую они пытались навести в районе Дарьевки.

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«Попадания результативны, повреждения существенны. Налаженная оккупантами понтонная переправа в районе Дарьевки уничтожена», — рассказал Назаров.

Силы обороны продолжают удерживать Каховский и Дарьевский мосты под плотным огневым контролем, что также исключает их использование противником для подтягивания техники и боеприпасов.

Кроме того, ракетно-артиллерийскими подразделениями были нанесены удары по пунктам управления беспилотниками, станциям радиоэлектронной борьбы, реактивным системам залпового огня и средствам противовоздушной обороны ВС РФ на южном направлении.

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Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Мост Война России против Украины

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