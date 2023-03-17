ВСУ уничтожили под Бахмутом грузовик оккупантов с БК — видео
ВСУ с помощью БПЛА зафиксировали передвижение грузового военного автомобиля, осуществлявшего подвоз боеприпасов оккупантам (Фото:Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook)
Украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль оккупантов с БК.
Об этом сообщается в Facebook Восточного оперативно-территориальное объединения Национальной гвардии Украины.
«На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наносить меткие удары по российским оккупантам», — говорится в сообщении.
ВСУ с помощью БПЛА зафиксировали передвижение грузового военного автомобиля, осуществлявшего подвоз боеприпасов оккупантам. Управление и корректировку огня осуществляли гвардейцы 3 бригады оперативного назначения, огненное поражение нанесли артиллеристы Вооруженных сил Украины, уточнили в пресс-службе.
«Враг продолжает обстреливать населенные пункты и позиции украинских военных, однако нацгвардейцы усложняют логистику подвоза боеприпасов оккупационным войскам на фронте и продолжают надежно контролировать линию столкновения», — сообщают нацгвардейцы.
Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что бои идут на севере, востоке и юге Бахмута, на некоторых участках у Сил обороны частичный успех.