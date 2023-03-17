ВСУ уничтожили под Бахмутом грузовик оккупантов с БК — видео 17 марта, 22:36 ВСУ с помощью БПЛА зафиксировали передвижение грузового военного автомобиля, осуществлявшего подвоз боеприпасов оккупантам (Фото:Східне оперативно-територіальне об'єднання Національної гвардії України/Facebook)

Украинские военные на Бахмутском направлении обнаружили и уничтожили грузовой автомобиль оккупантов с БК.

Об этом сообщается в Facebook Восточного оперативно-территориальное объединения Национальной гвардии Украины.

«На Бахмутском направлении украинские войска продолжают наносить меткие удары по российским оккупантам», — говорится в сообщении.

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ВСУ с помощью БПЛА зафиксировали передвижение грузового военного автомобиля, осуществлявшего подвоз боеприпасов оккупантам. Управление и корректировку огня осуществляли гвардейцы 3 бригады оперативного назначения, огненное поражение нанесли артиллеристы Вооруженных сил Украины, уточнили в пресс-службе.

«Враг продолжает обстреливать населенные пункты и позиции украинских военных, однако нацгвардейцы усложняют логистику подвоза боеприпасов оккупационным войскам на фронте и продолжают надежно контролировать линию столкновения», — сообщают нацгвардейцы.

Ранее командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский рассказал, что бои идут на севере, востоке и юге Бахмута, на некоторых участках у Сил обороны частичный успех.