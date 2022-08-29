«Блестящий шанс возвращать свои территории». В Херсонской области ВСУ уничтожили почти все большие мосты — ОУВ Каховка 29 августа, 13:00 Ситуация с мостами в Херсонской области (Фото:Оперативная группировка войск «Каховка"/Facebook)

Вооруженные силы Украины уничтожили практически все мосты в Херсонской области, отрезав оккупантов от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма. Остались только пешеходные переходы.

Об этом сообщает Оперативная группировка войск "Каховка" в Facebook.

Как отмечается, ситуация во временно оккупированном регионе очень непростая. Артиллерийские реактивные системы HIMARS уничтожили практически все большие мосты: Антоновский, железнодорожный, автомобильный и Новокаховский.

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Российская армия осталась отрезанной от поставок вооружения и личного состава с территории Крыма.

«Для Украины это блестящий шанс возвращать свои территории», — говорится в сообщении.

Ранее представитель Сил обороны Юга Наталья Гуменюк сообщала, что ВСУ держат полный огневой контроль над транспортными артериями , по которым оккупанты могут пополнять свои резервы.

Гуменюк добавила, что оккупанты пытаются возобновить движение через мост Каховской ГЭС, но их ремонтные работы не имеют перспектив.

Инфографика: НВ

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