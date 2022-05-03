За последние два дня. ВСУ уничтожили почти 20 вражеских беспилотников стоимостью около двух миллионов долларов — Залужный 3 мая, 11:12 Цей матеріал також доступний українською Стоимость уничтоженных беспилотников составляет около двух миллионов долларов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

За последние двое суток украинские Вооруженные силы уничтожили около 20 вражеских беспилотников.

Война России против Украины — главные события 3 мая

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, общая стоимость уничтоженных БПЛА составляет около двух миллионов долларов.

Видео дня

Он также опубликовал фото уничтоженной техники российских оккупантов.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.