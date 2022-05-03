За последние два дня. ВСУ уничтожили почти 20 вражеских беспилотников стоимостью около двух миллионов долларов — Залужный
Стоимость уничтоженных беспилотников составляет около двух миллионов долларов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)
За последние двое суток украинские Вооруженные силы уничтожили около 20 вражеских беспилотников.
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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
По его словам, общая стоимость уничтоженных БПЛА составляет около двух миллионов долларов.
Он также опубликовал фото уничтоженной техники российских оккупантов.
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