За последние два дня. ВСУ уничтожили почти 20 вражеских беспилотников стоимостью около двух миллионов долларов — Залужный

3 мая, 11:12
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Стоимость уничтоженных беспилотников составляет около двух миллионов долларов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

Стоимость уничтоженных беспилотников составляет около двух миллионов долларов (Фото:Главнокомандующий ВС Украины/facebook.com)

За последние двое суток украинские Вооруженные силы уничтожили около 20 вражеских беспилотников.

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Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По его словам, общая стоимость уничтоженных БПЛА составляет около двух миллионов долларов.

Видео дня

Он также опубликовал фото уничтоженной техники российских оккупантов.

https://www.facebook.com/CinCAFU/posts/301518558810303
https://www.youtube.com/embed/WosN76lI2dI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Беспилотники Валерий Залужный Война России против Украины

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