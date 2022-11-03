ВСУ уничтожили переправу россиян в районе Антоновского моста — Хлань

3 ноября, 15:35
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В районе Антоновского моста были уничтожены военные катера РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

В районе Антоновского моста были уничтожены военные катера РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

ВСУ уничтожили военные катера и переправу войск РФ в районе Антоновского моста во временно оккупированном Херсоне. Сразу после этого оккупанты объявили о приостановке так называемой «эвакуации» на левый берег Днепра.

Об этом сообщил депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань во время брифинга.

«Оккупанты вчера вечером заявили, что так называемая эвакуация закончилась. Они объявили, что передвижение на речном транспорте для частных лиц запрещено. Это они сделали после того, как наша артиллерия в очередной раз сильно отработала их переправу», — заявил Хлань.

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По его данным, были уничтожены военные катера, которые передвигали понтонные платформы для перемещения российской техники под Антоновским мостом.

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Также Хлань со ссылкой на местных жителей сообщил, что на визуально российских военных в Херсоне стало гораздо меньше. Но он отметил, что трудно сказать, сколько в реальности захватчиков остается в городе.

«Коллаборанты все бегут, а оставшиеся люди точно с проукраинской позицией, которые ждут ВСУ», — говорит Хлань.

В среду, 2 ноября, во временно оккупированном Херсоне прогремели взрывы. Российские пропагандисты сообщали об ударах HIMARS в районе Антоновского моста. После этого оккупационные власти Херсонской области закрыли переправы через Днепр.

https://www.youtube.com/embed/vy1mN2PIogc
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Херсон Войска РФ

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