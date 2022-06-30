ВСУ уничтожили еще один вражеский Панцирь-С1 на Змеином

30 июня, 05:09
ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В среду, 29 июня, ВСУ поразили на острове Змеиный еще один вражеский зенитно-пушечно-ракетный комплекс Панцирь-С1. Украинские подразделения отработали около 150 огневых задач.

Об этом сообщило Оперативное командование Юг.

В свою очередь, украинская авиация отработала семь огневых задач. Благодаря этому российская армия потеряла более 40 оккупантов, две гаубицы Мста-Б и самоходную — Мста-С, 3 единицы бронированной и автомобильной техники, полевой состав горюче-смазочных материалов.

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Как отмечается, окончательные результаты доразведываются.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины ЗРПК Панцирь Война России против Украины

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