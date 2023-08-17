Сырский показал, как ВСУ уничтожили опорный пункт с россиянами под Бахмутом — видео

17 августа, 12:58
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Российские оккупанты пытались замаскировать свои позиции в лесополосе (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Telegram)

Российские оккупанты пытались замаскировать свои позиции в лесополосе (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Telegram)

Украинские военные уничтожили опорный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении.

Соответствующее видео показал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.

По его словам, аэроразведчики обнаружили вражеский опорный пункт, который войска РФ пытались замаскировать в лесополосе.

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Координаты цели получили артиллеристы 22-я ОМБр. Точные выстрелами из САУ 2С-1 Гвоздика они ликвидировали оккупантов.

Утром 17 августа Силы обороны Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 под Бахмутом.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Александр Сырский Война России против Украины российские потери

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