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Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Координаты цели получили артиллеристы 22-я ОМБр. Точные выстрелами из САУ 2С-1 Гвоздика они ликвидировали оккупантов.

По его словам, аэроразведчики обнаружили вражеский опорный пункт, который войска РФ пытались замаскировать в лесополосе.

Российские оккупанты пытались замаскировать свои позиции в лесополосе (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Telegram)

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