Сырский показал, как ВСУ уничтожили опорный пункт с россиянами под Бахмутом — видео
Российские оккупанты пытались замаскировать свои позиции в лесополосе (Фото:Скриншот видео Александр Сырский/Telegram)
Украинские военные уничтожили опорный пункт российских оккупантов на Бахмутском направлении.
Соответствующее видео показал командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский в Telegram.
По его словам, аэроразведчики обнаружили вражеский опорный пункт, который войска РФ пытались замаскировать в лесополосе.
Координаты цели получили артиллеристы 22-я ОМБр. Точные выстрелами из САУ 2С-1 Гвоздика они ликвидировали оккупантов.
Утром 17 августа Силы обороны Украины уничтожили российский ударный вертолет Ка-52 под Бахмутом.