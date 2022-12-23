Опубликовано зрелищное видео уничтожения оккупантов, укрывшихся в промзоне под Бахмутом

23 декабря, 10:46
Поделиться:
Оккупанты попытались закрепиться в промзоне на окраине города (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Оккупанты попытались закрепиться в промзоне на окраине города (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях обнародовали зрелищное видео уничтожения российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области.

Подразделение оккупантов прорвалось на территорию промзоны на окраине города и попытались закрепиться в полуразрушенных зданиях.

Читайте также:
На британских MRAP Wolfhound. Бутусов показал контрнаступление ВСУ на окраине Бахмута — видео

В свою очередь украинские разведчики их обнаружили, а артиллеристы устроили «теплый прием».

Видео дня

https://twitter.com/markito0171/status/1606203152696500224

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Донецкая область Российская агрессия Бахмут Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X