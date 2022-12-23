Опубликовано зрелищное видео уничтожения оккупантов, укрывшихся в промзоне под Бахмутом 23 декабря, 10:46 Оккупанты попытались закрепиться в промзоне на окраине города (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

В соцсетях обнародовали зрелищное видео уничтожения российских захватчиков под Бахмутом Донецкой области.

Подразделение оккупантов прорвалось на территорию промзоны на окраине города и попытались закрепиться в полуразрушенных зданиях.

В свою очередь украинские разведчики их обнаружили, а артиллеристы устроили «теплый прием».

Видео дня

На сегодняшний день Бахмут остается одной из самых горячих точек на фронте. Кремлевский режим уже больше полгода пытается взять город. ВС РФ бросают на это огромные силы, не считаясь ни с какими потерями, однако добиться решающего успеха им до сих пор не удалось.