Оккупанты отправились в «последний путь», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине — видео

13 сентября, 10:59
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В результате попадания снаряда автомобиль взорвался (Фото:Скриншот видео UaPeacemaker/Twitter)

В результате попадания снаряда автомобиль взорвался (Фото:Скриншот видео UaPeacemaker/Twitter)

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска благодаря эффективности своей аэроразведки.

В соцсетях появилось видео ликвидации группы оккупантов, которые должны были контролировать перекресток в одном из регионов Украины.

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После первого удара, они сразу же погрузились в угнанный автомобиль, чтобы сбежать из-под обстрела, однако следующий снаряд от украинских военных прилетел точно в машину, в результате чего она взорвалась.

Видео дня

https://twitter.com/UaPeacemaker/status/1569362581587992577

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

https://www.youtube.com/embed/MQ9YdbA3kcY

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

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Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.

На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Российские военные Война России против Украины

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