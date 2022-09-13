Оккупанты отправились в «последний путь», пытаясь сбежать от обстрела на угнанной машине — видео 13 сентября, 10:59 В результате попадания снаряда автомобиль взорвался (Фото:Скриншот видео UaPeacemaker/Twitter)

Украинские военные продолжают уничтожать российские войска благодаря эффективности своей аэроразведки.

В соцсетях появилось видео ликвидации группы оккупантов, которые должны были контролировать перекресток в одном из регионов Украины.

После первого удара, они сразу же погрузились в угнанный автомобиль, чтобы сбежать из-под обстрела, однако следующий снаряд от украинских военных прилетел точно в машину, в результате чего она взорвалась.

Видео дня

Тем временем ВСУ продолжают свое контрнаступление, начавшееся 29 августа, освобождая украинские территории сразу на нескольких направлениях.

Силы обороны удерживают Антоновский мост и другие переправы через Днепр в Херсонской области под огневым контролем, не давая оккупантам восстановить критически важные для них маршруты.

Таким образом они заблокировали переброску российских войск, что серьезно снизило возможности ВС РФ в этом регионе.

Кроме Херсонской, активное контрнаступление началось также и в Харьковской области.

И хотя в Генштабе ВСУ информацию о его ходе стараются не комментировать, на сегодняшний день уже известно об освобождении целого ряда территорий общей площадью более 6000 кв. км, в том числе ключевые для РФ Балаклею, Купянск и Изюм.

В свою очередь украинские партизаны продолжают ликвидацию прокремлевских коллаборантов, добровольно согласившихся работать на российских захватчиков.



На фоне этого оккупанты решили отказаться от проведения на временно подконтрольных им территориях псевдореферендума о «присоединении» к РФ.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.