Показательная история: ВСУ ликвидировали оккупантов, хваставшихся своими военными преступлениями — видео
Захватчики снимали видео, на которых бравировали своим пьянством (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные уничтожили оккупантов, хваставшихся своими военными преступлениями и пьянством в зоне боевых действий.
Об этом рассказало командование десантно-штурмовых войск ВСУ.
Одна из группировок прокремлевской террористической организации «ЛНР» снимала свои похождения на фронте на видео, бравируя мародерством и уничтожением гражданской инфраструктуры.
Кроме того, оккупанты не стеснялись фиксировать свое пьянство, употребляя алкоголь прямо из горла и выплясывая под российскую попсу.
Впрочем, веселиться им пришлось не долго, поскольку вскоре они наткнулись на украинских десантников, которые и отправили их прямиком «на концерт Кобзона».
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