Показательная история: ВСУ ликвидировали оккупантов, хваставшихся своими военными преступлениями — видео 14 июля, 13:33 Захватчики снимали видео, на которых бравировали своим пьянством (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили оккупантов, хваставшихся своими военными преступлениями и пьянством в зоне боевых действий.

Об этом рассказало командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Одна из группировок прокремлевской террористической организации «ЛНР» снимала свои похождения на фронте на видео, бравируя мародерством и уничтожением гражданской инфраструктуры.

Видео дня

Кроме того, оккупанты не стеснялись фиксировать свое пьянство, употребляя алкоголь прямо из горла и выплясывая под российскую попсу.

Впрочем, веселиться им пришлось не долго, поскольку вскоре они наткнулись на украинских десантников, которые и отправили их прямиком «на концерт Кобзона».

Фото: ДШВ

Фото: ДШВ

Фото: ДШВ

Фото: ДШВ

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.