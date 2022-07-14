Показательная история: ВСУ ликвидировали оккупантов, хваставшихся своими военными преступлениями — видео

14 июля, 13:33
Захватчики снимали видео, на которых бравировали своим пьянством (Фото:Коллаж НВ)

Захватчики снимали видео, на которых бравировали своим пьянством (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные уничтожили оккупантов, хваставшихся своими военными преступлениями и пьянством в зоне боевых действий.

Об этом рассказало командование десантно-штурмовых войск ВСУ.

Читайте также:
TikTok-воин Кадырова снял собственную смерть — видео

Одна из группировок прокремлевской террористической организации «ЛНР» снимала свои похождения на фронте на видео, бравируя мародерством и уничтожением гражданской инфраструктуры.

Видео дня

Кроме того, оккупанты не стеснялись фиксировать свое пьянство, употребляя алкоголь прямо из горла и выплясывая под российскую попсу.

Читайте также:
Российские оккупанты не могут без водки даже во время боевых действий — видео
https://twitter.com/markito0171/status/1545836568186949636

Впрочем, веселиться им пришлось не долго, поскольку вскоре они наткнулись на украинских десантников, которые и отправили их прямиком «на концерт Кобзона».

ДШВ
Фото: ДШВ
ДШВ
Фото: ДШВ
ДШВ
Фото: ДШВ
ДШВ
Фото: ДШВ
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   ЛНР Алкоголь Российская агрессия Десантники Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Российские военные Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Глава партии Слуга народа Елена Шуляк (Фото:sluga-narodu.com)
«Трухин депутатский мандат не сложит» /
Глава партии Слуга народа Елена Шуляк — о скандалах, связанных с коррупцией и госизменой. Интервью
14 июля, 09:06
Политика
Цены на аренду квартир в Полтаве такие же, как и в Киеве (Фото:Maria Ziegler / Unsplash)
Центральная Украина /
Сколько стоит аренда жилья в Виннице, Полтаве и Кропивницком
14 июля, 07:50
Ритейл/Недвижимость
По словам Одиль Рено-Бассо, в этом году ЕБРР планирует выделить Украине более 1 млрд евро (Фото:REUTERS/Pavel Mikheyev)
Надеюсь, мы справимся /
Президент ЕБРР — о том, как война разрушает экономику ЕС и участии банка в восстановлении Украины. Интервью НВ
14 июля, 07:45
Экономика
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X