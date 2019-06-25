Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения управляемыми ракетами огневых точек оккупантов
В Сети появилось видео из зоны проведения Операции Объединенных сил, на котором запечатлено уничтожение управляемыми ракетами огневых точек на позициях оккупационных сил РФ.
Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Дмитрий «Мюллер».
По его словам, видео было снято в районе Докучаевска Донецкой области.
«В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили „300-ый батальон“ (ранены — ред.)», — рассказал военнослужащий.