Иван Компан
Лидеры голубых океанов
Ярослава Гресь
Пять идей, которые касаются всех
Александр Лиев
Семь причин, почему вернется Крым
Павел Казарин
За кого отдать свой голос?
Спецтема: Возвращение России в ПАСЕ Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения управляемыми ракетами огневых точек оккупантов

Сегодня, 10:17
229
Цей матеріал також доступний українською
Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения управляемыми ракетами огневых точек оккупантов - фото

Скриншот с видео Дмитрия «Мюллера"/Facebook

В результате атаки ликвидированы 10 оккупантов

В Сети появилось видео из зоны проведения Операции Объединенных сил, на котором запечатлено уничтожение управляемыми ракетами огневых точек на позициях оккупационных сил РФ.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Дмитрий «Мюллер».

По его словам, видео было снято в районе Докучаевска Донецкой области.

«В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили „300-ый батальон“ (ранены — ред.)», — рассказал военнослужащий.

Теги:   Видео Украинские военные Донбасс ООС

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 22)

Дело Порошенко

Экс-президенту Петру Порошенко светит сразу несколько уголовных дел. Каковы их перспективы?

Читать журнал

Главное

Политика

Вчера, 23:58

img
Для сокращения количества нардепов. Гройсман выступил за еще одни досрочные выборы в Раду
Политика

Сегодня, 09:46

img
Вакарчук ответил на вопрос о своих связях с Пинчуком и Фридманом
Футбол

Вчера, 14:03

img
Динамо подписало новый контракт с одним из героев молодежного чемпионата мира — СМИ

ТОП 3

События

Вчера, 13:02

img
Жара спадает. В Украину придет прохладная погода
39940
События

23 июня, 22:46

img
В Киеве нашли мертвым 9-летнего мальчика, который находился в розыске с субботы
17579
События

23 июня, 11:51

img
Наша традиция — это свобода. Как прошел Марш равенства 2019 — хроника
8409

Новости Одессы

img
Суд по "делу Краяна" перешел к дебатам: заседанию предшествовала акция противников мэра (обновляется, фото)
img
ПАСЕ проголосовала за возвращение России
img
В Одессе вор жестоко избил хозяина квартиры и ничего не унес