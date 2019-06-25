Офицер ВСУ опубликовал видео уничтожения управляемыми ракетами огневых точек оккупантов Сегодня, 10:17 229 Цей матеріал також доступний українською Скриншот с видео Дмитрия «Мюллера"/Facebook В результате атаки ликвидированы 10 оккупантов Скриншот с видео Дмитрия «Мюллера"/Facebook

В Сети появилось видео из зоны проведения Операции Объединенных сил, на котором запечатлено уничтожение управляемыми ракетами огневых точек на позициях оккупационных сил РФ.

Соответствующий ролик опубликовал у себя в Facebook офицер ВСУ Дмитрий «Мюллер».

По его словам, видео было снято в районе Докучаевска Донецкой области.

«В районе Докучаевска стало чище на 3 огневые точки противника. В результате успешной операции одного из подразделений ВСУ с помощью ПТРК было ликвидировано 10 боевиков. Еще 13 супостатов пополнили „300-ый батальон“ (ранены — ред.)», — рассказал военнослужащий.