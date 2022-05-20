Артиллерия ВСУ ударила по скоплению войск РФ, уничтожив несколько десятков единиц техники — видео

20 мая, 17:02
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Оккупанты потеряли танки, бронемашины и другую технику (Фото:Коллаж НВ)

Оккупанты потеряли танки, бронемашины и другую технику (Фото:Коллаж НВ)

Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению российских войск, уничтожив разом несколько десятков единиц техники оккупантов.

Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующее видео.

«На видео зафиксировано, как воины артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день были сожжены десяток танков, восемь бронемашин, четыре единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей», — рассказали в ВСУ.

Видео дня
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https://www.youtube.com/watch?v=gm2hZQWzJEM
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Артиллерия Российская военная техника Война России против Украины

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