Артиллерия ВСУ ударила по скоплению войск РФ, уничтожив несколько десятков единиц техники — видео
Оккупанты потеряли танки, бронемашины и другую технику (Фото:Коллаж НВ)
Украинские артиллеристы нанесли удар по скоплению российских войск, уничтожив разом несколько десятков единиц техники оккупантов.
Об этом сообщило Командование десантно-штурмовых войск, опубликовав соответствующее видео.
«На видео зафиксировано, как воины артиллеристы уничтожают расположение военной техники противника. В этот день были сожжены десяток танков, восемь бронемашин, четыре единицы инженерной техники и около трех десятков автомобилей», — рассказали в ВСУ.
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