На этой недели ВСУ уничтожили уже семь складов оккупантов 26 августа, 02:07 Работа РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на этой недели ВСУ уничтожили уже семь складов с боеприпасами российских оккупантов.



«Склады с боеприпасами являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в частности, и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они стараются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельно, мы все же находим места новой дислокации и их уничтожаем. Да, на этой неделе уничтожено уже семь складов боеприпасов и я думаю, что это не завершение, в неделе еще есть несколько дней и мы еще успеем», — заявила Гуменюк.

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Ранее она также сообщила, что в оккупированных районах Херсонской области россияне попытаются построить переправы вместо разрушенных мостов, но ВСУ держат ситуацию под огневым контролем.

Гуменюк напомнила, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.



Инфографика: НВ

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