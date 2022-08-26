На этой недели ВСУ уничтожили уже семь складов оккупантов

26 августа, 02:07
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Работа РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Работа РСЗО HIMARS (Фото:Pavlo Narozhnyy/via REUTERS)

Начальник объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк сообщила, что на этой недели ВСУ уничтожили уже семь складов с боеприпасами российских оккупантов.

«Склады с боеприпасами являются одними из приоритетных целей нашей артиллерии, в частности, и авиационных ударов, поскольку это запасы, которые враг планировал бы использовать против наших подразделений. Несмотря на то, что они стараются рассредоточивать эти запасы, поскольку уже почувствовали, что наши вмешательства достаточно точечные и абсолютно прицельно, мы все же находим места новой дислокации и их уничтожаем. Да, на этой неделе уничтожено уже семь складов боеприпасов и я думаю, что это не завершение, в неделе еще есть несколько дней и мы еще успеем», — заявила Гуменюк.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=4-mgGdNEdwo

Ранее она также сообщила, что в оккупированных районах Херсонской области россияне попытаются построить переправы вместо разрушенных мостов, но ВСУ держат ситуацию под огневым контролем.

Гуменюк напомнила, что украинские силы нанесли удары по Антоновскому и Каховскому мостам.

Инфографика: НВ
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https://www.youtube.com/watch?v=8j30iRwMIK8
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Наталья Гуменюк Война России против Украины

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