ВСУ на юге «минуснули» лодку российских диверсантов и полевой пункт боеприпасов — ОК Юг 1 апреля, 12:20 Украинские военные (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Украинские военные на юге Украины поразили опорный пункт и уничтожили полевой пункт хранения боеприпасов врага. Кроме того, ВСУ уничтожили российскую моторную лодку, которую захватчики переоборудовали для диверсионно-разведывательной группы.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

Также отмечается потери врага в количестве 10 оккупантов, 10 единиц вооружения и техники.

Речь идет о двух крупнокалиберных Гиацинтах-Б, двух беспилотниках Mavic, которые используются как для разведки, так и сброса гранат, один танк, четыре других авто-бронетанковых средства, одна переоборудованная для ДРГ легкомоторная лодка.

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За прошедшие сутки в Украине ликвидировали около 630 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла около 173990 своих военных. Также россияне потеряли восемь артиллерийских систем, одно средство ПВО, одно РСЗО.