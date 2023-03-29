Украинские военные уничтожили лодку российской ДРГ в районе Днепровских островов на юге

29 марта, 15:43
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Силы обороны юга Украины уничтожили лодку российских диверсантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Силы обороны юга Украины уничтожили лодку российских диверсантов (Фото:Минобороны Украины/Facebook)

Силы обороны юга Украины уничтожили моторную лодку, которой пытались воспользоваться российские диверсанты.

Как сообщили в пресс-службе оперативного командования Юг, оккупанты пытались использовать плавсредство для перемещения между Днепровскими островами.

Также в регионе за сутки ракетно-артиллерийские подразделения ликвидировали 12 военных РФ.

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Кроме того, уничтожен беспилотник-разведчик Орлан-10 и многоцелевой тягач для артиллерийских установок.

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Ранее сообщалось, что российские оккупационные войска не предпринимают активных действий на юге Украины и засели глубоко в обороне.

В Херсонской области российская армия изменила тактику атак. Теперь оккупанты используют управляемые авиационные бомбы.

Однако Силы обороны поспособствовали тому, что количество обстрелов освобожденной части Херсонской области со стороны оккупантов уменьшилось.

Редактор: Татьяна Габедава

Теги:   Херсонская область Война России против Украины ДРГ

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