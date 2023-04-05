Генштаб о потерях РФ: Силы обороны за сутки уничтожили 550 оккупантов и много техники
Генштаб сообщил данные о суточных потерях РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)
За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 176 тысяч своих военных.
Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 5 апреля, потери РФ составляют:
- личного состава — около 176240 (+550) человек ликвидировано,
- танков — 3629 (+2) ед,
- боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
- артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
- РСЗО — 532 (+4) ед,
- средства ПВО — 280 (+0) ед,
- самолетов — 306 (+0) ед,
- вертолетов — 291 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6),
- крылатые ракеты — 911 (+0),
- корабли / катера — 18 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
- специальная техника — 299 (+1).
По данным украинской разведки, лучшая часть армии России, ее техники и вооружения уже уничтожены.