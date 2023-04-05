Генштаб о потерях РФ: Силы обороны за сутки уничтожили 550 оккупантов и много техники

5 апреля, 08:12
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Генштаб сообщил данные о суточных потерях РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Генштаб сообщил данные о суточных потерях РФ (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

За минувшие сутки в Украине ликвидировали около 550 российских оккупантов. С начала полномасштабного вторжения РФ потеряла более 176 тысяч своих военных.

Согласно данным Генштаба по состоянию на среду, 5 апреля, потери РФ составляют:

  • личного состава — около 176240 (+550) человек ликвидировано,
  • танков — 3629 (+2) ед,
  • боевых бронированных машин — 7005 (+6) ед,
  • артиллерийских систем — 2707 (+10) ед,
  • РСЗО — 532 (+4) ед,
  • средства ПВО — 280 (+0) ед,
  • самолетов — 306 (+0) ед,
  • вертолетов — 291 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 2283 (+6),
  • крылатые ракеты — 911 (+0),
  • корабли / катера — 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн — 5573 (+11) ед,
  • специальная техника — 299 (+1).

По данным украинской разведки, лучшая часть армии России, ее техники и вооружения уже уничтожены.

Видео дня

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Армия России Война России против Украины Генштаб ВСУ российские потери

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