Благодаря бойцам ССО под Северодонецком уничтожен минометный расчет ВС РФ — видео

27 мая, 12:34
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Оккупанты обстреливали город 120-мм снарядами (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Оккупанты обстреливали город 120-мм снарядами (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские артиллеристы уничтожили под Северодонецком Луганской области минометный расчет российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Видео операции было опубликовано на странице Сухопутных войск в Facebook.

«Благодаря воинам Сил специальных операций ВСУ уничтожены российские оккупанты, которые пытались вести огонь из 120-мм миномета. Противник обустроил позицию прямо во дворе захваченного частного дома. Впрочем, это его не спасло: по подтвержденным данным, в результате действий украинских воинов у врага есть убитые. После прилетов с нашей стороны, 200-х противника от взрыва накрыло мусором, что полностью соответствует сути их жизни и смерти», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

Видео дня
https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/videos/433858571916141/
https://www.youtube.com/embed/yfSSmb8UpvI
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Силы спецопераций Северодонецк Миномет Война России против Украины

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