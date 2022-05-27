Благодаря бойцам ССО под Северодонецком уничтожен минометный расчет ВС РФ — видео 27 мая, 12:34 Цей матеріал також доступний українською Оккупанты обстреливали город 120-мм снарядами (Фото:Скриншот видео ВСУ)

Украинские артиллеристы уничтожили под Северодонецком Луганской области минометный расчет российских оккупантов.

Война России против Украины — главные события 27 мая

Видео операции было опубликовано на странице Сухопутных войск в Facebook.

«Благодаря воинам Сил специальных операций ВСУ уничтожены российские оккупанты, которые пытались вести огонь из 120-мм миномета. Противник обустроил позицию прямо во дворе захваченного частного дома. Впрочем, это его не спасло: по подтвержденным данным, в результате действий украинских воинов у врага есть убитые. После прилетов с нашей стороны, 200-х противника от взрыва накрыло мусором, что полностью соответствует сути их жизни и смерти», — говорится в описании к обнародованным кадрам.

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