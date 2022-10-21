ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов на юге 21 октября, 04:24 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и два склада с боеприпасами. В течение боевого дня Силы обороны применили авиацию семь раз.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



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