ВСУ уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов на юге

21 октября, 04:24
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Вооруженные силы Украины на юге уничтожили контрольно-наблюдательный пункт оккупантов и два склада с боеприпасами. В течение боевого дня Силы обороны применили авиацию семь раз.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

На Южнобужском направлении противник придерживается тактики активной обороны и контрбатарейного противостояния.

Видео дня

Ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 110 огневых задач.

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Потери врага за сутки: 28 военных, две самоходных артсистемы типа Мста-С, миномет, БМП, танк. Повреждены две БМП.

В штормовом Черном море маневрирует сем кораблей россиян, из них четыре больших десантных корабля и один ракетоноситель, который может нести на борту восемь крылатых ракет типа Калибр.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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