«Командный пункт полностью разъ*бали»: оккупант рассказал об ударе ВСУ по Антоновскому мосту — перехват 24 августа, 11:12 По словам оккупанта, все руководство в командном пункте возле моста, было уничтожено (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Эффективность ракетных ударов ВСУ по Антоновскому мосту во временно подконтрольном РФ Херсоне признают даже сами россияне.

Об этом свидетельствует аудиоперехват телефонного разговора двух оккупантов, обнародованный Главным управлением разведки в среду, 24 августа.

По их словам, одним из ударов украинские военные полностью уничтожили командный пункт ВС РФ, который находился возле стратегически важного для них объекта.

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«Я не рассказал, что их управление разъ*бали всех, да? Их управление, 56-й бригады — там всему пиз*ец. Там ракета прилетела. Всех, замполитов, зам по тылу, всех, кто сидели в управлении. Командный пункт был… Их полностью всех разъ*бали», — рассказал российских захватчик.

В то же время, о каком именно из ударов ВСУ идет речь, не ясно.

Несмотря на регулярные обстрелы Антоновского моста и переправы на Каховской ГЭС, оккупанты не прекращают попыток восстановить их.

В свою очередь Силы обороны отмечают, что указанные объекты все равно находятся под их огневым контролем.



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