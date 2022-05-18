ВСУ уничтожили командный пункт бригады морской пехоты РФ. Убиты три офицера, еще 18 ранены 18 мая, 16:11 Цей матеріал також доступний українською По командному пункту РФ был нанесен артиллерийский удар (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)

Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.

Война России против Украины — главные события 18 мая

Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.

В результате артудара были ликвидированы три офицера командного состава российской армии, еще 14 получили ранения.

Видео дня

Среди серьезно пострадавших:

— врио командира 810 отдельной бригады морской пехоты полковник Ян Суханов — тяжело ранен;

— врио командира 382 отдельного батальона морской пехоты майор Леонид Смирнов — тяжело ранен;

— начальник связи 810 отдельной бригады морской пехоты капитан Андрей Бушмин — тяжело ранен;

— командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен;

— командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ерша — тяжело ранен (оторвана рука).

Других подробностей на данное время нет.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.