ВСУ уничтожили командный пункт бригады морской пехоты РФ. Убиты три офицера, еще 18 ранены
По командному пункту РФ был нанесен артиллерийский удар (Фото:Главнокомандующий ВСУ/Facebook)
Украинские военные уничтожили командный пункт 810-й отдельной бригады морской пехоты (в/ч 13140, Севастополь) Черноморского флота РФ.
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Об этом в среду, 18 мая, сообщили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ.
В результате артудара были ликвидированы три офицера командного состава российской армии, еще 14 получили ранения.
Среди серьезно пострадавших:
— врио командира 810 отдельной бригады морской пехоты полковник Ян Суханов — тяжело ранен;
— врио командира 382 отдельного батальона морской пехоты майор Леонид Смирнов — тяжело ранен;
— начальник связи 810 отдельной бригады морской пехоты капитан Андрей Бушмин — тяжело ранен;
— командир 542 десантно-штурмового батальона подполковник Алексей Теремков — тяжело ранен;
— командир гаубичной самоходной артиллерийской батареи 546 ОГСАДн капитан Виктор Ерша — тяжело ранен (оторвана рука).
Других подробностей на данное время нет.
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