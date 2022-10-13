ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ в Херсонской области — ОК Юг 13 октября, 17:44 Потери врага в живой силе и технике в Херсонской области дораведываются (Фото:Генштаб)

Украинские силы в Херсонской области уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ.

Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.

По данным командования, ВСУ ликвидировали две единицы буксированной гаубицы 152 калибра Мста-Б и командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе.

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Также сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе.

Остальные потери врага доразведываются.

Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери оккупантов составили до 150 человек убитыми.