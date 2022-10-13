ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ в Херсонской области — ОК Юг
Потери врага в живой силе и технике в Херсонской области дораведываются (Фото:Генштаб)
Украинские силы в Херсонской области уничтожили командно-наблюдательный пункт войск РФ.
Об этом сообщает пресс-служба Оперативного командования Юг в Facebook.
По данным командования, ВСУ ликвидировали две единицы буксированной гаубицы 152 калибра Мста-Б и командно-наблюдательный пункт вражеского батальона в Бериславском районе.
Также сообщается, что ракетно-артиллерийские подразделения нанесли артиллерийские удары по пункту развертывания минометной батареи и батареи реактивных систем залпового огня противника в Николаевском районе.
Остальные потери врага доразведываются.
Ранее Генштаб сообщал, что в Херсонской области, в результате точечного огневого поражения в районе Токаревки потери оккупантов составили до 150 человек убитыми.