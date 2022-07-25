В Херсонской области ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии 25 июля, 12:10 В Херсонской области ликвидировали командно-наблюдательный пункт Росгвардии (Фото:Генштаб)

На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что такие удары деморализуют врага.

Видео дня

«Это „обезглавливание“ командования оккупантов, конечно, создает определенную дезориентацию в рядах врага, и это нам на руку. Наше продвижение может быть более эффективным», — сказала Гуменюк.

По ее словам, украинские силы продолжают продвигаться на юге Украины. При этом результаты продвижения могут быть объявлены только после их закрепления.

«В то же время именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц отозвались вчера таким контрнаступлением, которое в Бориславском районе оккупанты попытались на двух направлениях сделать, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, крепкими. Мы продолжаем свою работу, а они отступили на свои позиции, на крайний рубеж обороны, который они обустроили и укрепились там железобетонными конструкциями», — отметила Гуменюк.

Она добавила, что сейчас применяется контрбатарейная тактика, в основном идет дистанционная борьба. Подходы одного подразделения к другому нецелесообразны, поскольку местность открыта и продолжаются обстрелы издалека и практикуются авиационные удары.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.