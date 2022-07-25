В Херсонской области ВСУ уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии

25 июля, 12:10
В Херсонской области ликвидировали командно-наблюдательный пункт Росгвардии (Фото:Генштаб)

В Херсонской области ликвидировали командно-наблюдательный пункт Росгвардии (Фото:Генштаб)

На Херсонском направлении Вооруженные силы Украины уничтожили командно-наблюдательный пункт Росгвардии, который пытался проводить контрнаступление.

Об этом в эфире телемарафона сообщила руководитель объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

Она отметила, что такие удары деморализуют врага.

Видео дня
Читайте также:
Российское командование столкнулось со сложной дилеммой на Донбассе и на юге — Минобороны Британии

«Это „обезглавливание“ командования оккупантов, конечно, создает определенную дезориентацию в рядах врага, и это нам на руку. Наше продвижение может быть более эффективным», — сказала Гуменюк.

https://www.youtube.com/embed/PZqaApnq9ME

По ее словам, украинские силы продолжают продвигаться на юге Украины. При этом результаты продвижения могут быть объявлены только после их закрепления.

«В то же время именно результаты информационной нестабильности у некоторых лиц отозвались вчера таким контрнаступлением, которое в Бориславском районе оккупанты попытались на двух направлениях сделать, но не имели успеха, и наши позиции остались укрепленными, крепкими. Мы продолжаем свою работу, а они отступили на свои позиции, на крайний рубеж обороны, который они обустроили и укрепились там железобетонными конструкциями», — отметила Гуменюк.

Читайте также:
ВСУ уже могли начать контрнаступление в Херсонской области — ISW

Она добавила, что сейчас применяется контрбатарейная тактика, в основном идет дистанционная борьба. Подходы одного подразделения к другому нецелесообразны, поскольку местность открыта и продолжаются обстрелы издалека и практикуются авиационные удары.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Росгвардия Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Ученые и рабочие монтируют первую в мире атомную бомбу, чтобы поднять ее на 30-метровую башню на полигоне Тринити недалеко от города Аламагордо. Штат Нью-Мексико, июль 1945 года (Фото:АР)
«Мы все теперь сукины дети» /
77 лет назад первую в мире атомную бомбу испытали в США, через четыре года ее аналог — в СССР
25 июля, 08:25
Геополитика
Ричард Хукер
Старший научный сотрудник Atlantic Council
Украина может победить. Но что скажет Запад?

Тщательная оценка показывает, что при наличии необходимых средств Украина может победить

24 июля, 23:20
Мнения
Лишний вес является причиной многих заболеваний (Фото:mojzagrebinfo/Pixabay)
Загадка ожирения. /
Вот три причины, по которым у вас может быть лишний вес — как ученые предлагают бороться с этим?
24 июля, 20:19
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X