ВСУ уничтожили колону техники РФ и захватили служебные документы оккупантов
Уничтоженная колона техники оккупантов (Фото:Командування Десантно-штурмових військ Збройних Сил України/Facebook)
Украинские военнослужащие уничтожили колонну российской военной техники и захватили служебные документы оккупантов. Об этом сообщается в Facebook Десантно-штурмовых войск ВСУ.
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«В одном из районов выполнения задач, подразделением Десантно-штурмовых войск ВС Украины совместно с собратьями из других составляющих сил обороны государства, уничтожена колонна военной техники российских оккупантов», — говорится в сообщении.
Отмечается, что был уничтожен передвижной пункт управления 4-й батальонной тактической группы 201 военной базы Центрального военного округа ВС РФ.
«На снимках представлены захваченные служебные документы и другие циничные материалы пропагандистского характера», — добавили в пресс-центре.
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