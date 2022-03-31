«Отступать и наступать одинаково больно». ВСУ уничтожили колону оккупантов в Черниговской области и показали фото 31 марта, 22:14 Цей матеріал також доступний українською Разбитая колона российской техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили колону российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«В Черниговской области уничтожена очередная колонна российских оккупантов. Отступать и наступать одинаково больно. Об этом непрошенные гости, наверное, тоже не знали», — говорится в сообщении.

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ВСУ также показали фото уничтоженной российской техники.

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