Попали в засаду: ВСУ показали «досадное самоубийство» российских танкистов — видео 27 июня, 12:42 Цей матеріал також доступний українською Выжившие оккупанты бросили подбитую технику и сбежали (Фото:Коллаж НВ)

Украинские военные разбили колонну российской бронетехники, которая пыталась атаковать их позиции.

Соответствующее видео в понедельник, 27 июня, опубликовала у себя в Facebook 95-я отдельная механизированная бригада ВСУ Холодный Яр.

На нем видно, как российская колонна съезжает с дороги, на которой уже стоит уничтоженная техника, и попадает в засаду украинских защитников.

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Первым же выстрелом бойцы ВСУ уничтожили танк, который шел в ее голове, а спустя 10 минут сгорает еще один.

Кроме того, оккупанты лишились также двух БМП, чьи экипажи покинули свои подбитые машины и сбежали с поля боя.

«Наступление или досадное самоубийство? Иногда трудно отличить, что именно осуществляют российские войска», — отметили в 95-й ОМБр.

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