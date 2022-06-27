Попали в засаду: ВСУ показали «досадное самоубийство» российских танкистов — видео
Выжившие оккупанты бросили подбитую технику и сбежали (Фото:Коллаж НВ)
Украинские военные разбили колонну российской бронетехники, которая пыталась атаковать их позиции.
Соответствующее видео в понедельник, 27 июня, опубликовала у себя в Facebook 95-я отдельная механизированная бригада ВСУ Холодный Яр.
На нем видно, как российская колонна съезжает с дороги, на которой уже стоит уничтоженная техника, и попадает в засаду украинских защитников.
Первым же выстрелом бойцы ВСУ уничтожили танк, который шел в ее голове, а спустя 10 минут сгорает еще один.
Кроме того, оккупанты лишились также двух БМП, чьи экипажи покинули свои подбитые машины и сбежали с поля боя.
«Наступление или досадное самоубийство? Иногда трудно отличить, что именно осуществляют российские войска», — отметили в 95-й ОМБр.
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