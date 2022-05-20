ВСУ сожгли в Луганской области колонну российских морпехов — видео 20 мая, 15:01 Цей матеріал також доступний українською В колонне ехали, в том числе грузовики снабжения с боеприпасами для ВС РФ (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Украинские военные разгромили в Луганской области колонну российских морских пехотинцев.

Война России против Украины — главные события 20 мая

Об этом сообщил у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, обнародовав соответствующее видео.

На нем видны остатки уничтоженной военной техники ВС РФ, среди которой, судя по детонации боеприпасов, были, в том числе грузовики снабжения.

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Информации о потерях, понесенных российскими войсками в результате удара по колонне, на данное время нет.

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