ВСУ сожгли в Луганской области колонну российских морпехов — видео

20 мая, 15:01
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В колонне ехали, в том числе грузовики снабжения с боеприпасами для ВС РФ (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

В колонне ехали, в том числе грузовики снабжения с боеприпасами для ВС РФ (Фото:Скриншот видео Shtirlitz53/Twitter)

Украинские военные разгромили в Луганской области колонну российских морских пехотинцев.

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Об этом сообщил у себя в Twitter офицер ВСУ Анатолий Штефан, обнародовав соответствующее видео.

На нем видны остатки уничтоженной военной техники ВС РФ, среди которой, судя по детонации боеприпасов, были, в том числе грузовики снабжения.

Видео дня
https://twitter.com/Shtirlitz53/status/1527602546898092032

Информации о потерях, понесенных российскими войсками в результате удара по колонне, на данное время нет.

https://www.youtube.com/embed/BHnoT32rYt4
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Луганская область Морпехи Агрессия Война России против Украины

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