«Отступать и наступать одинаково больно». ВСУ уничтожили колонну оккупантов в Черниговской области и показали фото

31 марта, 22:14
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Разбитая колонна российской техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Разбитая колонна российской техники (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

В Черниговской области Вооруженные силы Украины уничтожили колонну российских оккупантов. Об этом сообщает Генштаб ВСУ в Facebook.

Война России против Украины — главные события 31 марта

«В Черниговской области уничтожена очередная колонна российских оккупантов. Отступать и наступать одинаково больно. Об этом непрошенные гости, наверное, тоже не знали», — говорится в сообщении.

Видео дня

ВСУ также показали фото уничтоженной российской техники.

https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/284903853822700
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Редактор: Елизавета Кумбер

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Черниговская область Война в Украине

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