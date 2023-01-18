Украинские военнослужащие уничтожили вражеский вертолет Ка-52 — Генштаб 18 января, 19:04 Вертолет Ка-52 (Фото:Vitaly V. Kuzmin via Wikipedia)

Украинские военнослужащие уничтожили российский военный вертолет Ка-52, а также БПЛА Марлин.

Об этом говорится в вечерней сводке Генштаба за 18 января.

Авиация Сил обороны в течение суток нанесла 13 ударов по районам сосредоточения врага и три удара по позициям его зенитно-ракетных комплексов.

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Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины ударили по одному пункт управления, одному району сосредоточения живой силы оккупантов и одной станции радиоэлектронной борьбы.

В течение суток противник нанес 22 авиационных удара и произвел более 50 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Угроза российских авиационных и ракетных ударов остается высокой на всей территории Украины.

Противник не отказывается от своих намерений захватить Донецкую область в пределах административных границ. Основные усилия сосредотачиваются на ведении наступления на Бахмутском направлении. Ведет безуспешные наступательные действия на Авдеевском направлении.

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка без существенных изменений, наступательных группировок противника не обнаружено. На территории Республики Беларусь продолжаются совместные учения воздушно-космических сил Российской Федерации и военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны Республики Беларусь. Отрабатываются практические задачи по взаимодействию воздушного и сухопутного компонентов в наступательных операциях.

Минометным и артиллерийским обстрелам подверглись районы населенных пунктов Ровно и Новодмитровка Сумской области и Бударки, Землянки, Гатище, Волчанск, Терновая, Чугуновка, Новомлынск и Двуречная в Харьковской области

На Купянском направлении противник обстрелял районы Петропавловки, Кисловки, Ивановки, Крахмального, Синковки, Берестового и Табаевки Харьковской области и Стельмаховки в Луганской области.

На Лиманском направлении под огонь попали Дружелюбовка в Харьковской области и Новоегоровка, Невское, Краснопоповка и Диброва Луганской области.

На Бахмутском направлении под огонь попали районы 13 населенных пунктов. Среди них — Верхнекаменное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Красная Гора, Бахмут, Клещиевка, Курдюмовка и Дружба Донецкой области.

На Авдеевском направлении обстреляны Авдеевка, Водяное, Невельское, Георгиевка, Марьинка и Новомихайловка в Донецкой области.

На Новопавловском направлении под огонь врага попали Большая Новоселка, Золотая Нива и Угледар Донецкой области.

На Запорожском направлении от артиллерийского огня пострадали свыше 15 населенных пунктов, в частности, Времовка и Новополь в Донецкой области и Орехов, Полтавка, Малиновка, Гуляйполе, Малая Токмачка, Степное, Каменское и Плавные Запорожской области.

На Херсонском направлении под обстрелы из реактивных систем залпового огня и ствольной артиллерии, в частности, попали районы населенных пунктов Антоновка, Берегово, Веселое, Федоровка, Львов и Херсон. В который раз пострадали мирные жители.

Российские оккупационные войска не прекращают мародерство на временно занятых территориях. Так, в населенных пунктах Горностаевка, Каиры, Братолюбовка и Нижние Серогозы Херсонской области, оккупанты, передвигаясь группами по 10−15 человек, обыскивают пустующие помещения местных жителей и выносят всю бытовую технику и мебель.