ВСУ эффектно уничтожили группу вагнеровцев, пытавшихся спастись от них бегством — видео 7 декабря, 14:32 Итогом «охоты» ВСУ стала ликвидация пяти оккупантов (Фото:Скриншот видео Andrii_L1983/Twitter)

В соцсетях появилось зрелищное видео с ликвидацией российских захватчиков из ЧВК Вагнера, пытавшихся спастись бегством от украинских военных.

Во время эвакуации раненых оккупанты были замечены беспилотником ВСУ, в результате чего попали под удар, разорвавший их буквально на куски.

Спастись удалось лишь двум наемникам, один из которых был ранен, однако увидев уничтожение своих подельников, буквально «исцелился», пытаясь скрыться от украинского дрона.

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Впрочем, несмотря на это, «небесная кара» вскоре настигла и их.

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