«Опыт войны с беззащитными людьми не помог». В Украине уничтожена группа российских оккупантов, убивавших мирное население в Сирии — ВСУ 11 апреля, 16:56 Цей матеріал також доступний українською Ликвидированные российские убийцы (Фото:Командування Сил спеціальних операцій ЗС України/Facebook)

В войне в Украине ликвидировали российских наемников, которые убивали мирное население в Сирии. Об этом говорится в сообщении Командования Сил специальных операций ВСУ в Facebook.

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В Донецкой области была уничтожена группа оккупантов 1-й батальонно-тактической группы 70-го мотострелкового полка 42-й мотострелковой дивизии и 58-й армии южного военного округа, которые отличились массовыми убийствами мирного населения в Сирии.

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«В составе уничтоженного подразделения было немало участников массовых убийств мирного населения Сирии. Как оказалось, опыт войны с беззащитными людьми не помог россиянам во время встречи с нашими воинами», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Россия реорганизовала командование своими войсками в Украине и теперь ими руководит генерал Александр Дворников, который имеет большой опыт войны в Сирии.

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