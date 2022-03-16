ВСУ уничтожили гаубичный дивизион оккупантов Мста-С в Сумской области — видео
Военные показали, как уничтожают технику оккупантов (Фото:Кадр видео 93-я ОМБр Холодный Яр/facebook.com)
Украинские военные ночью уничтожили гаубичный дивизион российских оккупантов 2С19 Мста-С, а также другую военную технику.
Соответствующие видео опубликованы на странице 93-й ОМБр Холодный Яр.
«Бойцам 93-й бригады Холодный Яр ночью удалось ювелирно уничтожить гаубичный дивизион оккупанта 2С19 Мста-С. Враг разместил орудие на площади железнодорожного вокзала в Тростянце Сумской области», — говорится в сообщении.
Отмечается, что технику удалось уничтожить без существенных разрушений в городе.
Также было обнародовано видео уничтожения военной техники оккупантов в том же районе.
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