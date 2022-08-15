Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского Аллигатора — видео
С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили уже 155 вертолетов противника (Фото:Скриншот видео ВСУ)
В понедельник, 15 августа, украинские военные уничтожили еще один российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.
Об этом у себя в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.
Там рассказали, что вертолет захватчиков был сбит подразделением зенитных ракетный войск около 08.00 где-то в Донецкой области.
Кроме того, украинские военные обнародовал также видео уничтожения указанного К-52.
Других подробностей на данное время нет.
С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли уже более 155 своих вертолетов и 233 самолета.
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