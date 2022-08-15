Воздушные силы ВСУ сообщили об уничтожении российского Аллигатора — видео

15 августа, 11:20
С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили уже 155 вертолетов противника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

С начала полномасштабного российского вторжения ВСУ уничтожили уже 155 вертолетов противника (Фото:Скриншот видео ВСУ)

В понедельник, 15 августа, украинские военные уничтожили еще один российский боевой вертолет Ка-52 Аллигатор.

Об этом у себя в Facebook сообщило командование Воздушных сил ВСУ.

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Там рассказали, что вертолет захватчиков был сбит подразделением зенитных ракетный войск около 08.00 где-то в Донецкой области.

Видео дня

Кроме того, украинские военные обнародовал также видео уничтожения указанного К-52.

https://www.facebook.com/kpszsu/videos/647929676545921/

Других подробностей на данное время нет.

С начала полномасштабного вторжения в Украину российские войска потеряли уже более 155 своих вертолетов и 233 самолета.

https://www.youtube.com/embed/tUIArgtdWyA
Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолеты Ка-52 Аллигатор Война России против Украины

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