Минус $16 млн: украинские десантники лишили РФ еще одного Аллигатора

25 июля, 17:01
Аллигатор был сбит с помощью ПЗРК Игла (Фото:ВСУ)

Аллигатор был сбит с помощью ПЗРК Игла (Фото:ВСУ)

Военнослужащие 25-й отдельной воздушно-десантной Сечеславской бригады уничтожили еще один российский боевой вертолет К-52 Аллигатор.

Об этом сообщили в понедельник, 25 июля, в Генеральном штабе ВСУ.

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Вертолет захватчиков был сбит с помощью переносного зенитного ракетного комплекса Игла. На обнародованном фото с места событий видны клубы дыма, поднимающиеся с места крушения Аллигатора.

Видео дня

«Это новейшая единица российской боевой авиации, выпускаемая с 2008 года, имеет на вооружении пушечную установку с лазерной системой наведения, противотанковый ракетный комплекс, авиабомбы и другое оружие. Стоимость Ка-52 составляет более $16 млн», — отметили украинские десантники.

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В то же время, где именно был сбит российский К-52, не уточняется.

Редактор: Олег Кононенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Вертолет ПЗРК Игла Аллигатор Война России против Украины

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