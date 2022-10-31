«Эвакуация» оккупантов из Херсонской области: ВСУ уничтожили две вражеские баржи возле Антоновского моста 31 октября, 07:11 Оккупанты продолжают «эвакуацию» из Херсонской области (Фото:@bayraktar_1love/Twitter)

Продолжается подготовка к «эвакуации» отдельных подразделений и военной техники российских оккупантов с правобережной части Херсонской области.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на понедельник, 31 октября.

Для «эвакуации» уточняется наличие плавсредств речного флота, устанавливаются понтонные переправы и периодически производится проверка исправности и готовности барж.

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Две из них успешно уничтожены подразделениями Сил обороны Украины в районе Антоновского моста, отметили в Генштабе.

Кроме того, на временно занятой территории Херсонской области оккупанты продолжают демонтаж и вывоз оборудования вышек сотовой связи в Донецкую область для налаживания и расширения покрытия так называемых национальных операторов связи.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявлял, что дождливая погода немного замедлила наступление ВСУ в Херсонской области. Он также отмечал, что ВСУ контролируют все мосты, поэтому у оккупантов не будет возможности сбежать из Херсона.

По словам руководителя Главного управления разведки Минобороны Кирилла Буданова, РФ завозит в Херсон мобилизованных, готовясь к уличным боям.

