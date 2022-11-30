ВСУ уничтожили две казармы россиян в Запорожской области — мэр Мелитополя 30 ноября, 21:52 Потери противника еще уточняются. (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские силы уничтожили две казармы оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Ночью уничтожены две казармы рашистов», — пишет он в Telegram.

По его данным, казармы оккупантов находились в захваченной школе села Ясное и доме культуры в поселке Мирное. Потери противника еще уточняются.

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«Поэтому благодаря нашим Вооруженным Силам и силам сопротивления земля горит под ногами и оккупантов, и коллаборантов. И будет гореть, пока враг не покинет нашу землю», — пишет Федоров.

Ранее Генштаб сообщал, что в Запорожской области 28−29 ноября потери врага в районе Пологов, Инженерного и Токмака составили до 100 человек ранеными, уничтожено пять единиц российской техники.