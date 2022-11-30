ВСУ уничтожили две казармы россиян в Запорожской области — мэр Мелитополя

30 ноября, 21:52
Поделиться:
Потери противника еще уточняются. (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Потери противника еще уточняются. (Фото:Генеральний штаб ЗСУ/Facebook)

Украинские силы уничтожили две казармы оккупантов во временно оккупированных районах Запорожской области, сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров.

«Ночью уничтожены две казармы рашистов», — пишет он в Telegram.

По его данным, казармы оккупантов находились в захваченной школе села Ясное и доме культуры в поселке Мирное. Потери противника еще уточняются.

Видео дня

«Поэтому благодаря нашим Вооруженным Силам и силам сопротивления земля горит под ногами и оккупантов, и коллаборантов. И будет гореть, пока враг не покинет нашу землю», — пишет Федоров.

Ранее Генштаб сообщал, что в Запорожской области 28−29 ноября потери врага в районе Пологов, Инженерного и Токмака составили до 100 человек ранеными, уничтожено пять единиц российской техники.

https://www.youtube.com/embed/-l8qZ6iZ31Y
Редактор: Елизавета Кумбер

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Запорожская область Иван Федоров

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X