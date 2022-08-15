ВСУ уничтожили две базы армии РФ и один склад боеприпасов

15 августа, 03:15
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Минобороны Украины)

Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Минобороны Украины)

Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные уничтожили две базы российских оккупантов и один склад боеприпасов.

«Демилитаризации орды, 14.08.22 г.: Базы — 2 (Токмак, Запорожская обл.; Попасная, Луганская обл.). Склады БК — 1 (Бериславский район, Херсонская обл.)», — сообщил Братчук.

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14 августа украинские военные ударили по штабу российских наемников из частной военной компании Вагнера в оккупированной Попасной Луганской области.

Видео дня

https://www.youtube.com/watch?v=xEdbmaJriGM
Редактор: Сергей Чудновцев

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Теги:   Война в Украине Попасная Война России против Украины

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