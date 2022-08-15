ВСУ уничтожили две базы армии РФ и один склад боеприпасов
Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Минобороны Украины)
Спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук сообщил, что украинские военные уничтожили две базы российских оккупантов и один склад боеприпасов.
«Демилитаризации орды,
14 августа украинские военные ударили по штабу российских наемников из частной военной компании Вагнера в оккупированной Попасной Луганской области.
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