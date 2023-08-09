ВСУ уничтожили два российских танка Т-80 и БМП на Лимано-Купянском направлении — Череватый 9 августа, 18:23 Также ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили два танка Т-80 и БМП российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом в среду, 9 августа, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый отметил, что оккупанты за сутки пять раз атаковали позиции Сил обороны Украины на Лиманском и Купянском направлениях, в частности, в районе Белогоровки.



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По его словам, также россиянами в течение суток осуществлено 16 авиационных налетов.



Кроме того, оккупанты обстреляли позиции ВСУ 522 раза артиллерией различных калибров.



«Также во время отражения атак ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения», — отметил спикер Восточной группировки.

По данным Череватого, украинским защитникам удалось уничтожить:

Два вражеских танка Т-80,

БМП-2,

Два миномета,

Противотанковую пушку « Рапира»,

Рапира», Станцию радиоэлектронной борьбы,

Два беспилотника Орлан-10,

Восемь дронов-камикадзе,

Полевой склад с боеприпасами.

8 августа командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении и встретился с командирами.

7 августа Череватый заявил, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.