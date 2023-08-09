ВСУ уничтожили два российских танка Т-80 и БМП на Лимано-Купянском направлении — Череватый
Также ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения (Фото:Генштаб ВСУ)
Силы обороны Украины уничтожили два танка Т-80 и БМП российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.
Об этом в среду, 9 августа, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.
Череватый отметил, что оккупанты за сутки пять раз атаковали позиции Сил обороны Украины на Лиманском и Купянском направлениях, в частности, в районе Белогоровки.
По его словам, также россиянами в течение суток осуществлено 16 авиационных налетов.
Кроме того, оккупанты обстреляли позиции ВСУ 522 раза артиллерией различных калибров.
«Также во время отражения атак ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения», — отметил спикер Восточной группировки.
По данным Череватого, украинским защитникам удалось уничтожить:
- Два вражеских танка Т-80,
- БМП-2,
- Два миномета,
- Противотанковую пушку «Рапира»,
- Станцию радиоэлектронной борьбы,
- Два беспилотника Орлан-10,
- Восемь дронов-камикадзе,
- Полевой склад с боеприпасами.
8 августа командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении и встретился с командирами.
7 августа Череватый заявил, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.