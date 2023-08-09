ВСУ уничтожили два российских танка Т-80 и БМП на Лимано-Купянском направлении — Череватый

9 августа, 18:23
Поделиться:
Также ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения (Фото:Генштаб ВСУ)

Также ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения (Фото:Генштаб ВСУ)

Силы обороны Украины уничтожили два танка Т-80 и БМП российских оккупантов на Лимано-Купянском направлении.

Об этом в среду, 9 августа, сообщил спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый.

Череватый отметил, что оккупанты за сутки пять раз атаковали позиции Сил обороны Украины на Лиманском и Купянском направлениях, в частности, в районе Белогоровки.

Видео дня

По его словам, также россиянами в течение суток осуществлено 16 авиационных налетов.

Кроме того, оккупанты обстреляли позиции ВСУ 522 раза артиллерией различных калибров.

Читайте также:
«Полностью счет не сравняли». Под Лиманом и Купянском удалось частично отбить недавно захваченные оккупантами территории — журналист

«Также во время отражения атак ликвидирован 51 захватчик, а 117 получили ранения», — отметил спикер Восточной группировки.

По данным Череватого, украинским защитникам удалось уничтожить:

  • Два вражеских танка Т-80,
  • БМП-2,
  • Два миномета,
  • Противотанковую пушку «Рапира»,
  • Станцию радиоэлектронной борьбы,
  • Два беспилотника Орлан-10,
  • Восемь дронов-камикадзе,
  • Полевой склад с боеприпасами.

8 августа командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский приехал на позиции Сил обороны Украины на Купянском направлении и встретился с командирами.

7 августа Череватый заявил, что оккупанты хотели бы прорваться в район Купянска, но ВСУ срывают их намерения.

Редактор: Ева Сластнова

Теги:   Танки Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант БМП-2 Купянск Война России против Украины Лиман силы обороны Сергей Череватый

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала NV

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо NV
X