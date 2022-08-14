ВСУ уничтожили два вражеских склада в Херсонской области 14 августа, 04:29 ВСУ ударили по составу оккупантов в Новой Каховке (Фото:Ху@вый Херсон)

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.



Украинская авиация нанесла два удара по опорным пунктам врага в Баштанском районе.

«Уменьшено оккупационное войско на 15 рашистов, танк Т-72 и еще четыре единицы бронированной и автомобильной техники. В Музыковке и Новой Каховке уничтожены два склада вражеских боеприпасов», — говорится в сообщении.

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Оккупанты пытались вести разведку линии побережья с моря с помощью беспилотника Орлан-10, но выстрелом Вооруженных сил он «был из летательного аппарата модифицирован в подводный».

Окончательные потери врага уточняются.

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