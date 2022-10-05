ВСУ уничтожили три дрона и два вертолета врага на юге

5 октября, 05:01
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

За сутки, 4 октября, украинская авиация одолела семь ударов по противнику. Подразделениями противовоздушной обороны были уничтожены три беспилотных разведчика Орлан-10 в Бериславском и Николаевском районах и два вертолета Ми-8 и Ми-24 в районе Костромки и Брусковского.

Об этом сообщили в Оперативном командовании Юг.

Ракетно-артиллерийскими подразделениями Сил обороны юга выполнено 290 огневых задач.

Ориентировочные потери противника в сутки составляют: 31 российский военный и более четырех десятков вражеской техники, среди которых восемь танков, 26 единиц авто-бронетехники, крупнокалиберная гаубица Мста-Б и пушка-гаубица.

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В Черном море вражеская корабельная группировка из девяти кораблей продолжает маневрировать без изменения района плавания и степени угрозы. На боевом дежурстве три надводных и два подводных ракетоносителя

Остаются угрозы ракетных ударов, атак дронами-камикадзе и ракетно-артиллерийских обстрелов по районам в зоне достижения соответствующего вражеского оружия остаются актуальными.

https://www.youtube.com/embed/UBoeBX3rm5g
Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Юг Украины Война в Украине Война России против Украины

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