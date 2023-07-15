ВСУ уничтожили два российских танка с помощью FPV-дронов — видео 15 июля, 06:42 Было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М Прорыв (Фото:t.me/osirskiy/197)

Украинские военные уничтожили два танка россиян с помощью дронов-камикадзе FPV. Это танки Т-80 и Т-90М Прорыв.

Об этом сообщил командующий Сухопутных войск ВСУ Александр Сырский.



«Работает группа Асгард, подразделение Глаза, 120-го отдельного разведывательного батальона ВСУ на FPV-камикадзе», — сказал он.

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Сырский уточнил, что во взаимодействии с 3-й ОШБр было уничтожено 2 танка россиян: Т-80 и Т-90М Прорыв.